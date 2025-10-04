Denizli'de İntihar Olayı: 48 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Denizli'de İntihar Olayı: 48 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'de İntihar Olayı: 48 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
04.10.2025 23:20
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, otomobilinden inip yol kenarındaki banka oturarak intihar etti.

Denizli'de otomobilinden inip yol kenarındaki banka oturan bir kişi, silahla kendini vurarak intihar etti. Olay, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AYB 66 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracını sağa çekip yol kenarında bulunan banka oturan C.A (48), yanında bulunan silahla intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Aracından inip oturduğu bankta intihar etti
Aracından inip oturduğu bankta intihar etti

OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından C.A. olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Haberi alıp olay yerine gelen C.A'nın yakınları gözyaşı döktü. C.A'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de İntihar Olayı: 48 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Denizli'de İntihar Olayı: 48 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
