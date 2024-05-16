Denizli'de kontrolden çıkan SUV aracı işçilere çarptı - Son Dakika
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Denizli'de kontrolden çıkan SUV aracı işçilere çarptı

Denizli\'de kontrolden çıkan SUV aracı işçilere çarptı

Denizli'de kontrolden çıkan SUV araç, taksi durağına dalıp işe gitmek için servis bekleyen işçilere çaptı. Aracın tekerleri arasında ve duvar ile arasında sıkışan yaralıların feryatları yürekleri dağladı. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

16.05.2024 10:11
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Denizli'de kontrolden çıkan SUV araç, taksi durağına dalıp işe gitmek için servis bekleyen işçilere çaptı. Aracın tekerleri arasında ve duvar ile arasında sıkışan yaralıların feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, sabah saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Antalya Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan 20 ALT 897 plakalı SUV araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Kontrol çıkan araç, yoğun sağındaki Ulus taksi durağına daldı. Süratli bir şekilde sabah işe gitmek için servis bekleyen işçilere çarpan araç, 4 kişiyi sürüklemeye başladı.

2 yaralıyı altına aldı

Yaralılardan 1'i çocuk 2 kişi çevreye savrulurken; bir yaralı araç ile taksi durağının duvarı arasında sıkıştı. Aracın tekerleri altında sıkışan ve vücudunda kırıklar oluşan yaralının feryatları yürekleri dağladı. Yaralılara ilk müdahaleyi taksi durağında çalışan şoförler yaptı. Yaralıların imdadına koşan taksiciler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Yaralılara müdahale eden sağlık görevlileri ve şoförler, bir taraftan da onları sakinleştirmeye çalıştı. Aracın altında kurtarılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizli'de kontrolden çıkan SUV aracı işçilere çarptı - Son Dakika
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