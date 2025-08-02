Denizli'de Sağanak Mağduriyet Yarattı - Son Dakika
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Denizli'de Sağanak Mağduriyet Yarattı

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Denizli\'de Sağanak Mağduriyet Yarattı
02.08.2025 20:10
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Denizli\'de Sağanak Mağduriyet Yarattı
Haber Videosu

Denizli'de sağanak yağış alt yapı yetersizliği nedeniyle su baskınlarına ve mahsurlara yol açtı.

Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Onlarca araç ve vatandaş göle dönen alt geçitte mahsur kaldı

YAĞMUR SEVİNCİ ÇİLEYE DÖNDÜ

Birkaç haftadır süren sıcaklıklardan bunalan vatandaşların yağmur sevinci, kentteki alt yapı yetersizliği sebebiyle çileye döndü.

Onlarca araç ve vatandaş göle dönen alt geçitte mahsur kaldı

EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak yağış ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Onlarca araç ve vatandaş göle dönen alt geçitte mahsur kaldı

ONLARCA ARAÇ VE VATANDAŞ GÖLE DÖNEN ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Pamukkale ilçesi Denizli - Antalya karayolunun ulaşımı sağlayan Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki alt geçit ise göle döndü. Birçok vatandaş ve çok sayıda araç alt geçitte mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Sağanak Mağduriyet Yarattı - Son Dakika

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