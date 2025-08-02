Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Birkaç haftadır süren sıcaklıklardan bunalan vatandaşların yağmur sevinci, kentteki alt yapı yetersizliği sebebiyle çileye döndü.
Sağanak yağış ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Pamukkale ilçesi Denizli - Antalya karayolunun ulaşımı sağlayan Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki alt geçit ise göle döndü. Birçok vatandaş ve çok sayıda araç alt geçitte mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Sağanak Mağduriyet Yarattı - Son Dakika
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