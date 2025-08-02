Denizli\'de Sağanak Mağduriyet Yarattı

Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.

YAĞMUR SEVİNCİ ÇİLEYE DÖNDÜ

Birkaç haftadır süren sıcaklıklardan bunalan vatandaşların yağmur sevinci, kentteki alt yapı yetersizliği sebebiyle çileye döndü.

EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak yağış ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

ONLARCA ARAÇ VE VATANDAŞ GÖLE DÖNEN ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Pamukkale ilçesi Denizli - Antalya karayolunun ulaşımı sağlayan Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki alt geçit ise göle döndü. Birçok vatandaş ve çok sayıda araç alt geçitte mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.