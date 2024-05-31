Denizli'de Satırlı Saldırgan Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Satırlı Saldırgan Tutuklandı

Denizli\'de Satırlı Saldırgan Tutuklandı

Denizli'de madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir saldırgan, eline aldığı satırla önce dayısının kapısına zarar verdi, ardından park halindeki araçlara saldırdı. Saldırgan daha sonra yoldan geçen anne ve kızını darp etti. Polis ekipleri tarafından Didim'e kaçarken yakalanan saldırgan tutuklandı.

31.05.2024 12:19
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Denizli'de eline aldığı satırla önce dayısının kapısına, ardından park halindeki araçlara zarar vererek yoldan geçen anne kızı darp eden saldırgan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Emre P., eline aldığı satırla dayısı Cengiz K.'nin kapısına dayandı. Kapının açılmaması üzerine elindeki satırla kapıya zarar veren Emre P., ardından sokağa inerek park halindeki araçların camlarına defalarca kez vurdu. Güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda satırlı saldırgan sokaktan geçmek isteyen anne ve kızının üzerine yürüdü. Emre P., annesinin tüm uğraşlarına rağmen sokaktan geçmek üzere olan anne kızı satır, tekme ve tokatlarla darp ederek olay yerinden kaçtı.

Didim'e kaçmak isterken yakalandı

Saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emre P.'nin Sarayköy ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler Emre P.'yi Didim ilçesine kaçmak üzereyken Denizli- Aydın kara yolu üzerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre P., "Kasten adam yaralama, mala zarar verme ve tehdit" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Satırlı Saldırgan Tutuklandı - Son Dakika

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