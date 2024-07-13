Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Denizli\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 adet tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 2 adet metal kadın heykeli ve 1 adet çift başlı hayvan figürlü mermer heykel ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 'Tarihi Eser Kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı.

13.07.2024 15:04
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 adet tarihi eseri satmaya çalışan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı suçunun önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki 2 şüpheli yakalanırken, araç içerisinde ve şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen 2 adet metal kadın heykeli ve 1 adet çift başlı hayvan figürlü mermer heykel ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Tarihi Eser Kaçakçılığı" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Çivril, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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