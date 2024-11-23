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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de uyuşturucu getiren kurye ve alıcılar jandarma tarafından yakalandı. 120 gram uyuşturucu ele geçirildi.

23.11.2024 09:49
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Doğu illerinden Denizli'ye uyuşturucu getiren kurye ile anlaştığı iki alıcı, Bozkurt ilçesinde belirledikleri buluşma noktasında jandarmanın şok operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Yakalanmamak için sürekli farklı isimlerle bilet kestiren kuryenin yolculuk boyunca elinde taşıdığı şekerleme paketinden 120 gram kristal uyuşturucu çıktı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemde zehir tacirlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Doğu illerinden Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, fiziki ve teknik takibe başladı. Denizli'de yaşayan iki kişiyi yaklaşık 1 ay boyunca izleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin doğun illerinden uyuşturucu getirmek üzere bir kuryeyle anlaştığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Kurye ve alıcılar adım adım izlendi

Temin ettiği uyuşturucu maddeyle Gaziantep ilinden şehirlerarası bir yolcu otobüsüne binen kurye M.C.Ü. (29) ile uyuşturucu maddeyi Denizli'de piyasaya sürmeyi hedefleyen A.Y. (37) ve Ö.S. (27) adlı alıcılar, belirledikleri Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki buluşma noktasına kadar adım adım takip edildi. Bozkurt ilçesindeki dinlenme tesisinde otobüsten inen kuryenin alıcılarla buluşacağı esnada düzenlenen şok baskın düzenleyen jandarma ekipleri, üç şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Uyuşturucu bulunan şekerleme kutusunu elinde taşımış

Jandarma narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada kurye M.C.Ü.'nün saatler süren yolculuk boyunca elinde taşıdığı şekerleme paketinin içerisinden 120 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT sorgularında "Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu ticaretinde kuryelik yapan M.C.Ü.'nün yakalanmamak için sürekli farklı isimler adına bilet satın aldığı belirlendi.

Sorguları tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerde Ö.S., savcılık sorusunun ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken; kurye M.C.Ü. ile A.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Bozkurt, denizli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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