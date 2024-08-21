Denizli\'de yapılan yol alemcilerin mekanı haline geldi

3.Sayfa

Denizli'nin Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Rıdvan Yıldız, trafik sorununa çözüm olması amacıyla yapılan yolun, alemciler ve trafik magandalarının mekanı haline gelmesi nedeniyle 5 mahallenin sakinlerini tedirgin etmeye başladığını belirtti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şehir içi trafiğini rahatlatması için geçtiğimiz yıllarda yapılan, Aktepe, Deliktaş, Kayhan, Fatih ve Cumhuriyet mahallelerini bağlayan yeni yol tartışma konusu oldu. Gece saatlerinden itibaren yolda yaşanan drift atma, ters yönden gelme, akrobatik hareketler yapma, yol kenarında alkol alma ve yüksek sesle müzik yayını gibi başlıca sorunlar, şikayetleri de beraberinde getirdi. Kavga ve trafik kazalarının da yaşanmaya başladığı güzergahı kullanan aileler, özellikle ilerleyen saatlerden sonra bölgeden geçerken tedirgin olmaya başladı.

"Artık bir çözüm üretilmesi gerekiyor"

Pamukkale'de Altepe, Deliktaş, Kayhan ve Cumhuriyet mahallelerini bağlayan alternatif yolun vatandaşı tedirgin eder hale geldiğini belirten Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Rıdvan Yıldız, "Şehir içi trafiğinin rahatlatılması için yapılan bu yolu kullanan insanlarımız tedirgin oluyorlar. Gece bu yolda tersten gelip akrobatik hareketler yapan motosikletliler, trafiği tehlikeye sokuyorlar. Burayı buluşma noktası haline getirenler, eğlenmek için son ses müzik açıp civar mahalleri rahatsız ediyorlar. Durum birçok kez şikayet konusu oldu. Görevim gereği bana da ulaşanlar oldu. Devleti buraya döşediği kilit taşlarını söküp, buraya masa yapmışlar. Çöpler bırakıldığı için burası pislik yuvası haline gelmiş. Dirift atan sürücüler trafiği tehlikeye sokuyor. Geçen gün bir vatandaşımız burada ters yönden gelen motosiklete çarpmamak için yaptığı kazada ağır yaralandı. Gece çok kalabalık olduğu için aileler buradan geçerken tedirgin oluyor. Buradaki soruna bir çözüm bulanamıyor. Her gün silahlı bıçaklı olaylar oluyor. Bu konuyu kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Artık vatandaşın sesine kulak verilsin ve bu soruna bir çözüm üretilsin" dedi. - DENİZLİ