Denizli'de dilenci denetimleri artırıldı
3-sayfa

Denizli'de dilenci denetimleri artırıldı

Denizli\'de dilenci denetimleri artırıldı
17.01.2026 13:31  Güncelleme: 13:33
Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, dilencilikle haksız kazanç elde eden şahıslara karşı denetimlerini sürdürüyor. Camii girişleri, alışveriş merkezleri ve yoğun bölgelerde yapılan denetimlerde, dilencilik yoluyla elde edilen paralara el konuldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kentin huzur ve düzenini korumak amacıyla sahada görev yapan ekipler, dilencilere geçit vermiyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle cami giriş ve çıkışları, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ışıklandırma noktaları, alışveriş merkezleri çevresi, yaya alt ve üst geçitleri, kentin ana arterleri ile dinlenme alanları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Teknik izleme ve saha kontrollerinin koordinasyonu sonucu tespit edilen dilenciler, Zabıta Dairesi Başkanlığı'na götürüldü. Yapılan aramalarda dilencilik yoluyla elde edildiği belirlenen paralara el konulurken, yakalanan şahıslar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların bu tür kişilere para vererek istismarın devam etmesine zemin hazırlamamaları gerektiği vurgulandı. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin belediyenin sosyal hizmet birimlerine yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, olumsuz durumların ALO 153 İletişim Merkezi üzerinden ihbar edilmesi çağrısı yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Güvenlik, Denizli, 3-sayfa, Zabıta, Son Dakika

Denizli'de dilenci denetimleri artırıldı

