 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli İş Adamı Yasin Cinkaya'nın Cesedi Samos Adası'nda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli İş Adamı Yasin Cinkaya'nın Cesedi Samos Adası'nda Bulundu

Yunanistan'ın Samos Adası'nda kıyıya vuran erkek cesedinin, 13 Aralık 2023 tarihinde denize düşerek kaybolduğu iddia edilen Denizli İş Adamı Yasin Cinkaya'ya ait olduğu düşünülüyor. Cinkaya'nın ailesi, DNA testi için Samos'a gitti.

Denizli İş Adamı Yasin Cinkaya\'nın Cesedi Samos Adası\'nda Bulundu
06.01.2024 - 15:54,
Abone Ol

Yunanisitan'ın Samos Adası'nda 17 Aralık 2023 tarihinde kıyıya vurmuş şekilde bulunan erkek cesedinin 13 Aralık 2023 tarihinde teknesinden denize düşerek kaybolduğu iddia edilen Denizlili İş Adamı Yasin Cinkaya'ya ait olduğu düşünülürken, iş adamının ailesinin DNA testi için Samos'a gittiği öğrenildi.

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 13 Aralık 2023 tarihinde Aydın'ın Didim ilçesinden denize açılırken, o tarihten sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı. Tekneden düştüğü değerlendirilen iş adamını bulmak için havadan ve denizden yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı. Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti.

"Samos'ta bulunan cesedin iş adamına ait olduğu iddiası"

Edinilen bilgiye göre Samos Liman Başkanlığı'na 17 Aralık 2023 tarihinde, Samos'un Mavrikos Mykalis sahilinde bir erkek cesedinin bulunduğu bilgisi verildi. Bölgeye giden ekipler erkek cesedini bölgeden alarak Samos Genel Hastanesi morguna kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin iş adamı Yasin Cinkayaya ait olduğu düşünülerek iş adamının ailesine haber verildi. İddiaya göre iş adamının ailesi DNA testi için Samos'a gitti. Samos'ta sahilde bulunan erkek cesedinin Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya'ya ait olup olmadığının yapılacak olan DNA testinin ardından belli olacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Denizli, Aydın, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli İş Adamı Yasin Cinkaya'nın Cesedi Samos Adası'nda Bulundu - Son Dakika


16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29
İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49
Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı

Son Dakika
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:33:23. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli İş Adamı Yasin Cinkaya'nın Cesedi Samos Adası'nda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement