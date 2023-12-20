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Denizlili İş Adamı Yasin Cinkaya'nın Kaybolması Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Denizlili İş Adamı Yasin Cinkaya'nın Kaybolması Hakkında Açıklama

Denizli'nin iş adamı Yasin Cinkaya'nın 7 gündür ulaşılamaması üzerine ailesi adına avukatı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Cinkaya'nın teknesinde herhangi bir adli olaya ilişkin bir emare bulunmadığı ve denize düşmüş olabileceği değerlendirildiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Denizlili İş Adamı Yasin Cinkaya\'nın Kaybolması Hakkında Açıklama
20.12.2023 - 09:24,
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DENİZLİ(İHA) – Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ama kendisine 7 gündür ulaşılamayan Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya'nın ailesi adına avukatı tarafından açıklama yapıldı.

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta Aydın ilinin Didim ilçesinden denize açılan teknesiyle kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı. 7 Gündür arama çalışmaları devam ederken Cinkaya'nın durumu hala belirsiz. Cinkaya ailesi bazı medya kuruluşlarında asılsız haberlerin çıktığını, gerçekle alakasının olmadığı ve bunlara itibar edilmemesi hakkında avukatı tarafından bir basın açıklaması yayınlandı.

Cinkaya ailesinin avukatın yaptığı açıklama ise şöyle; "Müvekkilimiz Faber Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 13 Aralık 2023 tarihinde Didim Marina'dan kendisine ait FBR isimli teknesi ile tek başına denize açılmış olup kendisinden en son aynı gün 19: 00 saatlerinde eşi tarafından telefon ile haber alınmıştır. Aynı gün ilerleyen saatlerde ise ne yazık ki kendisinden haber alınamamıştır. 14 Aralık 2023 tarihi sabah saatlerinde tekne sürüklenmekte iken balıkçılar tarafından Eşek Adası açıklarında fark edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verilmesi üzerine tekne kıyıya çekilerek olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapılmıştır. Ancak ne yazık ki müvekkilimiz Yasin Cinkaya'ya teknesinde ulaşılamamıştır. Yapılan incelemeler neticesinde teknede herhangi bir adli olaya ilişkin bir emare bulunmamıştır. Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmiştir. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan detaylı incelemeler neticesinde şimdiye kadar şüpheli bir duruma rastlanmamış olup oltaların nizami olarak toplanmış ve iğnelerinin sökülmüş olması ile elektronik çapanın kaldırılmış olması nedenleri ile Yasin Cinkaya'nın teknesi ile dönüşe geçtiği sırada dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği değerlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından olayın tespit edildiği andan itibaren arama kurtarma çalışmaları karadan, havadan ve denizden aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda arama kurtarma çalışmalarına denizden 3 adet tam donanımlı sahil güvenlik botu, dalgıç ekipleri, sualtı sonar cihazları donanımlı deniz araçları katılmış olup deniz yüzeyi ve deniz altı arama çalışmaları devam ederken havadan 2 adet uçak, 2 adet helikopter ve 2 adet insansız hava aracı ile deniz yüzeyi taranmaktadır. Karadan ise kıyı şeridi araması yapılmaktadır. Bu zorlu süreçte müvekkilimiz Yasin Cinkaya'nın ailesi ne yazık ki gerçek olmayan ve arama kurtarma çalışmalarına hiçbir katkı sağlamayan yanlış bilgiler ile muhatap bırakılmaktadır. Bu nedenle arama çalışmaları halen devam eden müvekkilimiz ve ailesi adına bu basın açıklamasını yapma gereği hasıl olmuştur. Müvekkilimizin kaybolması olayına ilişkin herhangi bir adli olaya ilişkin emare bulunmamıştır. Adli makamlarca bildirilen görüşe göre müvekkilimiz Yasin Cinkaya'nın dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği yönündedir. Basında ve kamuoyunda başkaca yer alan haberler gerçek ve doğru bilgilere dayanmamakta olup kamuoyunca bu haberlere itibar edilmemelidir. Müvekkil Yasin Cinkaya'nın bir an önce bulunmasını temenni ederiz." - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Eşek Adası, Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizlili İş Adamı Yasin Cinkaya'nın Kaybolması Hakkında Açıklama - Son Dakika


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