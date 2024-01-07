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Denizlili kayıp iş insanının cesedi Samos Adası'nda bulundu - Son Dakika
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Denizlili kayıp iş insanının cesedi Samos Adası'nda bulundu

Yunanistan'ın Samos Adası'nda kıyıya vurmuş erkek cesedinin Denizlili kayıp iş insanı Yasin Cinkaya'ya ait olabileceği değerlendiriliyor. Cinkaya'nın kardeşi Samos Adası'na giderek teşhiste bulunacak.

Denizlili kayıp iş insanının cesedi Samos Adası\'nda bulundu
07.01.2024 - 10:24,
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Yunanistan'ın Samos Adası'nda kıyıya vurmuş erkek cesedinin Denizlili kayıp iş insanı Yasin Cinkaya'ya ait olabileceği değerlendiriliyor. İş adamının kardeşi Samos Adası'na giderek teşhiste bulunacak.

TEKNEYLE AÇILDIKTAN SONRA BİR DAHA HABER ALINAMADI

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta Aydın ilinin Didim ilçesinden denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı. Tekneden düştüğü değerlendirilen iş adamını bulmak için günlerce denizden ve havadan süren arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti.

Denizlili kayıp iş insanının cesedi Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu

CANSIZ BEDENİ SAMOS ADASI KIYISINDA BULUNDU

5 Ocak tarihinde ise Yunanistan yetkili makamlarınca İnterpol kayıtlarına 17 Aralık 2023 tarihinde Samos Adası kıyılarında bir erkek cesedinin bulunduğu bilgisi geçildi. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı yetkililer, İnterpol aracılığıyla Yunanistan'ın ilgili birimleriyle iletişime geçerek Yasin Cinkaya'nın fotoğrafını ulaştırdığı ve benzerliklerinin değerlendirilmesinin istenildiği öğrenildi. İlk keşifler ışığında erkek cesedinin Yasin Cinkaya ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiği belirtildi.

Yaşanan son gelişmeler Cinkaya ailesi ile paylaşılırken, kayıp iş insanının kardeşi Yavuz Cinkaya cesedin teşhisi için ailesi adına Pazartesi günü Kuşadası'ndan Samos'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Yunanistan, Denizli, Aralık, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizlili kayıp iş insanının cesedi Samos Adası'nda bulundu - Son Dakika


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