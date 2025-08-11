Deprem Anında Kedinin Kaçışı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremi hissederek kaçıp uzaklaşan bir kedi, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sındırgı'da 19.53'te meydana gelen deprem anında yaşananlar, Hisarcık Yenidoğan Mahallesi'ndeki Etikent sitesinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, depremden kısa süre önce ortaya çıkan bir sokak kedisinin depremin başlamasıyla bir süre bekleyip, depremin şiddetini arttırmasıyla koşarak uzaklaştığı görüldü. - KÜTAHYA