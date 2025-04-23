Depreme yakalanan tekstil işçilerinin panik anları kamerada
İSTANBUL - Küçükçekmece'de depreme yakalanan tekstil işçilerinin panik anları kameraya yansıdı.
Küçükçekmece'de bir tekstil atölyesinden çalışan işçiler, depreme yakalandı. Paniğe kapılan işçiler koşarak işyerini boşalttı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Deprem Anında Tekstil İşçileri Paniğe Kapıldı - Son Dakika
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