Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu

Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
11.08.2025 13:38
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sırasında kaydedilen bir görüntü yürekleri dağladı. Herkesin panikle kaçıştığı sırada, bir annenin ilk olarak bebeğine koştuğu ve onu kucaklayıp güvenli alana götürdüğü anlar izleyen herkesi duygulandırdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa ve ilçeleri ile Yalova'da da hissedildi. Evlerdeki avizeler şiddetle sallanırken, vatandaşlar panikle açık alanlara çıktı. AVM'lerde ve evlerde bulunan birçok kişi, hızla güvenli bölgelere yöneldi.

ANNE ÖNCE BEBEĞİNE KOŞTU

Deprem sırasında kaydedilen bir görüntü, hem endişe hem de duygusal anlar yaşattı. Herkesin panikle kaçtığı sırada, bir annenin ilk olarak bebeğine koştuğu, onu kucaklayıp güvenli alana götürdüğü anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, "anne refleksi" yorumlarıyla paylaşıldı.

1 CAN KAYBI, 16 BİNA YIKILDI

Yetkililer, depremde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 binanın ise tamamen yıkıldığını açıkladı. Enkaz bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü, çevredeki vatandaşlara artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

