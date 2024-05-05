Depremde ağır hasar alan 56 yıllık kaymakamlık binası birkaç darbeyle yıkıldı - Son Dakika
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Depremde ağır hasar alan 56 yıllık kaymakamlık binası birkaç darbeyle yıkıldı

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından ağır hasar aldı. Yıkım kararı alınan bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı ancak dikkat çeken nokta, binanın birkaç darbeyle yerle bir olması oldu. Yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

05.05.2024 09:54
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Depremde ağır hasar alan 56 yıllık kaymakamlık binası birkaç darbeyle yıkıldı

Yarım asırlık bina birkaç darbeyle yerle bir oldu

GAZİANTEP - Asrın felaketinde ağır hasar alan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yarım asırlık binanın iş makinesinin birkaç darbesiyle yerle bir olması ise dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 2 büyük deprem sonrası 1968 yılında yapılan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası da ağır hasar aldı. Yarım asırlık bina için yıkım kararı alındı. Yıkım hazırlıkları tamamlanan bina için çalışmalar başladı. 56 yıllık bina, kontrollü yıkım sırasında iş makinesinin birkaç darbesiyle yerle bir oldu. O anlar ise kamera ile saniye saniye kaydedildi.

Yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Depremde ağır hasar alan 56 yıllık kaymakamlık binası birkaç darbeyle yıkıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Depremde ağır hasar alan 56 yıllık kaymakamlık binası birkaç darbeyle yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde ağır hasar alan 56 yıllık kaymakamlık binası birkaç darbeyle yıkıldı - Son Dakika
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