Depremden kurtuldular; kazada hayatlarını kaybettiler - Son Dakika
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Depremden kurtuldular; kazada hayatlarını kaybettiler

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Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada hayatını kaybeden çiftin 6 Şubat'taki depremde Gaziantep'te evlerinin yıkıldığı öğrenildi. Kayseri-Ankara yolu Kalkancık mevkiinde meydana gelen kazada, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada çiftin yanı sıra 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, çiftin cenazesi hastane morguna götürüldü. Kazada ağır yaralanan diğer araç sürücüsü de hastanede hayatını kaybetti.

26.07.2024 13:00
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Depremden kurtuldular; kazada hayatlarını kaybettiler

Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Kazada hayatını kaybeden çiftin 6 Şubat'taki depremde Gaziantep'te evlerinin yıkıldığı öğrenildi

KAYSERİ - Kayseri'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükselirken; hayatını kaybeden çiftin 6 Şubat depreminde Gaziantep'e evlerinin yıkıldığı ve Ankara'ya taşındıkları öğrenildi.

Kayseri-Ankara yolu Kalkancık mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Samet Dağcıoğlu idaresindeki 55 ABV 398 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Faruk Baran idaresindeki 48-TJ-JZ Hollanda plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 55 ABV 398 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Dağcıoğlu ve eşi Leman Dağcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan çocukları H.C.D. ağır olmak üzere D.D. ve diğer araç sürücüsü Faruk Baran ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, anne ve babanın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan 48-TJ-JZ Hollanda plakalı otomobilin sürücüsü Faruk Baran da, tedavi altına alındığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Depremden kurtuldular; kazada hayatını kaybettiler

Öte yandan; feci kazada hayatını kaybeden Samet-Leman Dağcıoğlu çiftinin 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Gaziantep'teki evlerinin yıkıldığı ve depremin ardından Ankara'ya taşındıkları öğrenildi. Kazada yaralanan çiftin çocuklarının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: İHA

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