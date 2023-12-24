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Depremzede ailenin konteyneri alev alev yandı - Son Dakika
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Depremzede ailenin konteyneri alev alev yandı

Adıyaman'da, depremzede bir ailenin kaldığı konteyner alev alev yanarak küle döndü. Konteyner kentte çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. 2 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Depremzede ailenin konteyneri alev alev yandı
24.12.2023 - 22:24,
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Depremzede ailenin konteyneri alev alev yandı

Konteyner kentte çıkan yangın korkuttu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, depremzede bir ailenin kaldığı konteyner alev alev yanarak küle döndü. Sıcak anların yaşandığı konteyner kentte korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-6 Konteyner kentte bulunan depremzede bir ailenin kaldığı konteyner alev aldı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri gönderildi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan konteynere de sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı konteyner kentte olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alev alev yandan kontey ekiplerin müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında 2 konteyner kullanılamaz hale geldi. Öte yandan olay yerinde bulunan vatandaşlar konteynerlere dağıtılan yangın söndürme tüplerinin boş olduğunu iddia ederek duruma da tepki gösterdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Adıyaman, İtfaiye, Deprem, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Depremzede ailenin konteyneri alev alev yandı - Son Dakika


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