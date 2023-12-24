Depremzede ailenin konteyneri alev alev yandı

Konteyner kentte çıkan yangın korkuttu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, depremzede bir ailenin kaldığı konteyner alev alev yanarak küle döndü. Sıcak anların yaşandığı konteyner kentte korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-6 Konteyner kentte bulunan depremzede bir ailenin kaldığı konteyner alev aldı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri gönderildi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan konteynere de sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı konteyner kentte olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alev alev yandan kontey ekiplerin müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında 2 konteyner kullanılamaz hale geldi. Öte yandan olay yerinde bulunan vatandaşlar konteynerlere dağıtılan yangın söndürme tüplerinin boş olduğunu iddia ederek duruma da tepki gösterdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.