Derince'de Nişanlı Kadın Kavga Çıkardı - Son Dakika
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Derince'de Nişanlı Kadın Kavga Çıkardı

Derince\'de Nişanlı Kadın Kavga Çıkardı
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Kocaeli'de nişanlı bir kadın kaçırıldı iddiasıyla başlayan kavga görüntüleri ortaya çıktı. 5 yaralı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde nişanlı genç kadının kaçırıldığı iddiasıyla başlayan, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayın görüntülerinde, tarafların birbirine acımadan saldırdıkları anlar yer alıyor.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 ZA 568 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen iki otomobilin yer aldığı kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında minibüs bir otomobile çarptı. Kazanın hemen ardından araçlardan inen taraflar birbirine tekme, tokat, bıçak ve beyzbol sopası ile saldırdı.

Kavgada 1 kişi karnından, 1 kişi boğazından, 2 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak, sopa ve darp neticesinde yaralandı. Olayın yaşandığı sırada kahvehanede bulunan vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı.

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlardan biri de elinden bıçakla yaralandı. Kavganın ardından bazı şüpheliler otomobille olay yerinden kaçarken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, minibüs ile iki otomobil arasında kovalamaca yaşandığı, bu sırada minibüsün bir otomobile çarptığı görülüyor. Kazanın ardından minibüs yoluna devam ederken, kazaya karışan otomobil ile diğer aracın peş peşe Hayat Caddesi'nde durduğu anlar kayda geçiyor.

Görüntülerin devamında, minibüsten inen beyaz tişörtlü şahsın koşarak arkadaki otomobile tekme attığı, bunun üzerine araçlardan inen diğer şahısların da olaya dahil olduğu ve bölgede kavga başladığı anlaşılıyor.

Kavga sırasında şahsın karnından yaralandığı, çevredeki vatandaşların ise tarafları ayırmak için müdahalede bulunduğu, yaralanan bir başka şahsın da güçten düşerek yere yığıldığı anlar kameralara yansıyor.

Kavganın sebebi

Öte yandan, kavgaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bursa'da nişanlanan kızın başkasını sevdiği ve şahsa haber göndererek kendisini kaçırmalarını istediği ileri sürüldü. Genç kızın kaçmasının ardından akraba iki aile arasında olayın yaşandığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Derince'de Nişanlı Kadın Kavga Çıkardı - Son Dakika

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