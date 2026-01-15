Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: "Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Mariot Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin dosya kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, savcılıkta verdiği ifadede 2023 yılının sonlarına doğru Antalya'ya transfer olduğunu ve Antalya'da oynadığı süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmediğini belirterek, "Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Mariot Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli Çayırgan, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan Derya Çayırgan'ın savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı.

"Randevu tarihinde Florya'da bulunan İPA tesisinde kendisini ziyaret ettim"

Derya Çayırgan ifadesinde, Ekrem İmamoğlu ile 2020 ya da 2021 yılında Taksim'de yürürken karşılaştığını söyleyerek, "Kendisine 'Merhaba başkanım, nasılsınız' şeklinde soru sordum. Kendimin milli voleybolcu olduğumu, Galatasaray'da oynadığımı söyledim. Kalabalıkta sohbet ettik, kendisini makamında ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden birisi telefon numarası verdi, 'Gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi. 2022-2023 yıllarında ziyaret etmek için aradım. Bana verilen randevu tarihinde Florya'da bulunan İPA tesisinde kendisini ziyaret ettim" dedi.

"Ekrem Bey bana bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi"

Çayırgan ifadesinin devamında, "2023 yılında Bahçelievler'de evim yıkıldı. O dönem Bahçelievler ilçe başkanı olan ve aynı zamanda arkadaşım olan Özgür Çelik'ten mağduriyetimizden kaynaklı yardım istedik. Benim ailemi ve binada yaşayan komşuları otele gönderdi. Bir süre sonra ailemi İBB tesislerine yerleştirdiler. Ben Ankara'da PTT'de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a geri döndüm. Ben de ailemle birlikte 3.5 ay burada kaldım. Burada kaldığım süre içerisinde sürekli ev aradım. Bu süre içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun şahsi telefon numarasını bularak kendisini aradım. Kendisi başta telefonu açmadı, sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim. Bu sürede kendisini ziyaret ettim, sporla ilgili konuştuk. Kendisi bana 'İBB'de oynamak ister misin?' diye sordu, ben de alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarsa oynayabileceğimi söyledim. Kendisi bana kariyerim sona erdikten sonra ne yapacağımı sordu, ben herhangi bir planlama yapmadığımı söyledim. Kendisi voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim. Buradan çıkarken sağ kolu olarak Mustafa Akın ile tanıştırdılar. Ben de kendisiyle tanıştığıma memnun olduğumu söyledim. Ekrem Bey bana bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi" şeklinde konuştu.

"Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Mariot Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim"

Şüpheli Derya Çayırgan, 2023 yılının sonlarına doğru Antalya'ya transfer olduğunu ve Antalya'da oynadığı süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmediğini belirttiği ifadesinde, "Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Mariot Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim" şeklinde konuştu.

"Para kendi paramdır, başkaları tarafından verilmiş bir para değildir"

Çayırgan, "Bana sormuş olduğunuz Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımam. Mustafa Akın isimli şahsı ifademin başında belirttiğim üzere Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğim esnada kendisine ulaşamadığımda Mustafa Akın ile iletişim kurmam söylenmesi vesilesiyle tanıştım. İfademde Ekrem İmamoğlu'nu arayıp ulaşamadığımda Mustafa Akın'ı aradığımı belirttim. Bana sormuş olduğunuz MASAK incelemeleri neticesindeki tespitleriniz kendi birikimlerimi dövize çevirip bankaya yatırmamdan kaynaklıdır. 2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmazken, 2021'den sonrasında biriktirdiğim paraların bir kısmını dövize çevirerek banka hesabıma yatırdım. Bankada farklı şekillerde bu paraları değerlendirdim. MASAK raporlarında bu gözükecektir. 16 Haziran 2023 tarihinde hesabıma elden yatırdığım 50 bin euro da bu birikimlerden kaynaklıdır. 15 Haziran 2023 tarihinde Kameroğlu İnşaata 20 bin TL, 16 Haziran 2023 tarihinde 32 bin dolar ve 62 bin 570 TL ev almak için para gönderdim. 62 bin 570 TL'nin açıklamasına 'Kazanıyoruz' şeklinde açıklama tamamen voleybol milli takım süreci ile ilgilidir, sevinç ibaresiydi. Başka herhangi bir maksadım yoktu. Evi satın almak amacıyla Adem Kameroğlu ile indirim yapması için üç kere görüştüm. 19 Haziran 2023 tarihinde tapuyu devraldım. Hesabıma yatırmış olduğum 50 bin euroyu bu evi almak için yatırdım. Söz konusu para bahsettiğim gibi benim kendi paramdır. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir" dedi.

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

"Hesabınıza 16 Haziran 2023 tarihinde yatan 50 bin euroya karşılık Adem Kameroğlu'nun hesabına aynı tarihte 32 bin dolar ve 62 bin 570 TL para gönderdiğiniz tespit edilmiştir. İfadenizde söz konusu evi bu 50 bin euro ile aldığınızı beyan etmenize karşın söz konusu parayı neden dolar ve TL cinsi olarak gönderme ihtiyacı hissettiniz?" sorusuna ise Çayırgan, "O dönem neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum, bankacının yönlendirmesiyle böyle bir şey yapmış olabilirim. Belirttiğim üzere bu 50 bin euro benim birikimlerimdir. Dediğim gibi üzerinden vakit geçtiği için yapmış olduğum işlemdeki detayları hatırlamıyorum. Ben bana sormuş olduğunuz sorulara açıkça yanıt verdim. Söz konusu 50 bin euroyu tam olarak nereden aldığımı hatırlamamakla beraber ailemle beraber birikimimizden o dönem oynadığım kulüpten elden almış olduğum para olabilir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde cevap verdi. - İSTANBUL