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Dev yangın bulutları ilçe merkezinden böyle göründü

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan dev yangın bulutları ilçe merkezinden böyle görüntülendi.

Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevler rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Alhisar, Altıntaş ve Örmepınar Mahalleleri'ndeki ormanlık alanlarda etkili olan alevlerle birlikte dumanlar metrelerce yükseğe ulaştı. Dev yangın bulutları ilçe merkezinden böyle görünürken, ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor.