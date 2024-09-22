Didim Amfi Tiyatrosu'ndaki Kriz: Bilirkişi Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Didim Amfi Tiyatrosu'ndaki Kriz: Bilirkişi Raporu Açıklandı

Didim Amfi Tiyatrosu\'ndaki Kriz: Bilirkişi Raporu Açıklandı

Didim'de 780 milyon liraya mal olan amfi tiyatronun kapatılmasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda sorunun hava koşulları ve yapının konumu ile ilgili olduğu belirtildi, fakat projenin üstlendiği firma, kapatmanın arkasında ihale kaybının yattığını iddia etti.

22.09.2024 12:13  Güncelleme: 12:15
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Aydın'ın Didim ilçesinde 2 yıldır halkın en önemli sosyal etkinlik merkezi olan ve bugünün rakamları ile yaklaşık 780 milyon liraya mal olmasına rağmen Nisan ayında göreve başlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından çürümeye terkedilen Amfi Tiyatro'da yapılan bilirkişi incelemesinin raporu tamamlandı. Raporda, binadaki bazı sıkıntıların yüklenici firmanın hatasından değil hava durumu ve yapının konumundan kaynaklandığı belirtildi.

1967 yılına kadar Yenihisar köyü olarak kimliğini sürdüren ve 1968 yılında belediye olan Didim'de 2014-2024 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı yapan Deniz Atabay, ilçeye önemli yatırımlar yaptı. Didim'in en büyük yatırımlarından biri olan ve 2022 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li yöneticilerin de katıldığı törenle yaklaşık 780 milyonluk yatırımın açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 yıl boyunca Didim'e renk katan, ulusal ve uluslararası pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan 5 bin kişilik amfi tiyatro, Nisan ayında göreve başlayan CHP'li Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından önce ihalesi yapılıp ihale tamamlandıktan sonra "temelinde eksen kayması' var iddiasıyla kapatılarak çürümeye terk edildi.

Didim'in en önemli kültür merkezi konumundaki amfi tiyatroyu kapatırken selefi Deniz Atabay ve projenin yapını üstlenen firmaya da zan altında bırakacak ifadeler kullanan mevcut başkan Hatice Gençay'ın iddiaları sert tepki görmüştü. Başkanlık görevini devrettiği halefi Hatice Gençay'ın iddialarına Deniz Atabay, "Burası Ege Üniversitesi'nde görevli alanında uzman kişilerce gerekli araştırma ve testler yapıldıktan sonra inşa edildi. Kesinlikle kayma falan yok. Maalesef Didim Belediyesi'nde eksen kayması var" diye cevap verip kapatma işleminin neden ihaleden sonra yapıldığının sorgulanması gerektiğini belirtmişti.

Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, fen, makine, elektrik ve inşaat mühendislerinden oluşturulan bilirkişi heyeti çalışmalarını tamamlayıp yaklaşık 30 sayfadan oluşan rapor yayınladı.

"İşin aslının farklı olduğu bilirkişi raporundan anlaşılabilir"

Didim'in en önemli yatırımlarından biri olan ve bugün çürümeye terkedilen amfi tiyatronun eksen kaymasından dolayı değil yapılan bir ihale sonucu elde edilemeyen ranttan dolayı kapatıldığını ileri süren projenin yapımını üstlenen firmanın sahibi Cebrail Tunç, "Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın damadı Cem Armutlu'nun istediği firma ihaleyi alamayınca bu iddiaları ortaya attılar. Bilirkişi raporu incelenirse burada eksen kaymasından ziyade ulaşılamayan bir rant olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır" dedi.

"Hukuk mücadelesi başlattık"

2 yıl önce açılan ve Hatice Gençay Belediye Başkanı seçildikten sonra, böyle bir yafta ile amfi tiyatronun kapatılmasının nedeninin gayet açık olduğunu belirten Cebrail Tunç, "Madem burada eksen kayması vardı. Hatice Gençay burayı niçin ihaleye çıkardı. Herkes biliyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın damadının istediği firma ihaleyi alamayınca böyle bir yafta ile amfi tiyatroyu mühürlediler. Şimdi bilirkişi raporları ortaya çıktı. ve iddiaları asılsız çıktığı gibi bizim bir kusurumuz olmadığı da tespit edildi. Çıkan raporlarla birlikte biz de mahkemeye başvurduk. Didim Belediyesi'ndeki bu kirli işleyişi dosyalar halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilettik. Öte yandan hukuk mücadelemiz devam ediyor. Didim Belediyesi'nde dönen dolapları yakında tüm Türkiye görecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim Amfi Tiyatrosu'ndaki Kriz: Bilirkişi Raporu Açıklandı - Son Dakika

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