Didim sanayisindeki yangın korkuttu
28.02.2026 16:07  Güncelleme: 16:08
Aydın'ın Didim ilçesindeki sanayi sitesinde bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, işyerini alevler içerisinde bırakırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı olmazken maddi hasar büyük.

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki hırdavat malzemeleri satan işyerinde çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Didim ilçesi Didim Küçük Sanayi sitesi içerisinde yer alan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerindeki bir çalışanın ısınmak için bidonda ateş yakması sonucunda bir anda ortalık alevler içerisinde kaldı. İşyerindeki yanıcı malzemelerin alev alması neticesinde çıkan yangında alevler tüm dükkanı sardı. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Didim İtfaiye amirliği ekipleri sevk edildi. Didim Belediyesi de bölgeye su takviyesi için arasöz gönderirken, işyerine ait iş makineleri de yangının kontrol altına alınması için çalışma yaptı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'da olay yerine gelerek işyeri sahiplerinden bilgi aldı, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Yangın dolayısıyla gök yüzünü duman kaplarken, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında can kaybı olmazken maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Didim sanayisindeki yangın korkuttu
