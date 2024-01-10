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Didim'de Kaçak Sigara Üretimi Operasyonu: 18 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Didim'de Kaçak Sigara Üretimi Operasyonu: 18 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan bir baskında kaçak sigara üretimi yapılan bir işyerinde 18 bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda tütün ve sigara malzemeleri de bulundu. İşyeri sahibi hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Didim\'de Kaçak Sigara Üretimi Operasyonu: 18 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi
10.01.2024 - 17:39,
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Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak sigara üretimine yönelik bir işyerine yapılan baskında 18 bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri kaçak sigara üretimi ve satışına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalara istinaden Efeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerine baskın yapıldı. İşyerinde yapılan aramalarda 18 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 9 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 350 gram bandrolsüz nargile tütünü, 25 adet bandrolsüz puro sigara, 10 adet elektronik sigara, 6 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Operasyonda işyeri sahibi Y.S. hakkında 5607 SKM suçundan gerekli işlemler yapılırken, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Kaçak Sigara Üretimi Operasyonu: 18 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika


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