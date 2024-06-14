Didim'de yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı

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Aydın'ın Didim ilçesinde, zirai ve makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılırken Bafa Gölü'ne sert iniş yapan yangın söndürme uçağındaki 2'si pilot 3 personeli kurtarmak için AFASD ekipleri zamanla yarıştı. Kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD ekipleri uçaktaki mürettebatı balıkçı teknesine alarak karaya çıkardı.

Aydın'ın Didim ilçesinde öğlen saatlerinde zirai alan yangını çıktı. Yangının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle göle sert iniş yaptı. Yaşanan kazanın ardından ihbarı alır almaz bölgeye intikal eden AFAD ekipleri adeta zamanla yarıştı. Kısa sürede su alarak Bafa Gölü'ne batan uçaktaki mürettebat AFAD'ın başarılı operasyonu ile uçak suya gömülmeden kurtarıldı.

Uçakta bulunan 2'si pilot diğeri orman muhafaza memuru 3 kişi sağlık ekiplerine teslime dildi. Kurtarılan personel kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. - AYDIN