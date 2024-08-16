Didim\'deki Makilik Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

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Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan makilik yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın ilk başladığı yerde alevler kontrol altına alınırken, ormanlık alandaki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Didim Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde öğle saatlerinde moloz döküm alanı çevresinde çıkan alevler makilik alana sıçramış, rüzgarın etkisiyle yangın büyümüştü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Aydın BŞB Didim itfaiye amirliği ekipleri, Didim Belediyesi ekipleri ve çok sayıda iş makinesinin yanı sıra havadan helikopter ve uçaklarla müdahale edilen yangın 4 saat sonra kontrol altına alınırken, alevler Didim- Akbük yolundaki ormanlık alana sıçradı.

75. Yıl sanayi sitesi karşısındaki ormanlık alana sıçraya alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, alevler kontrol altına alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale edilmeye devam ediliyor. Yangın nedeniyle Didim-Akbük yolu ve sahil kesimleri duman altında kalırken, çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca yangın bölgesindeki çalışmaları yakından takip ederken, yangına müdahalenin gece de devam edileceği öğrenildi. - AYDIN