Dilan Polat, Nez Demir\'e karşı şikayetinden vazgeçti

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Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" ilan etti

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Dilan Polat ve Nez Demir arası açılmıştı. Dilan Polat, kendisine hakaret içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle Nez Demir'den şikayetçi olmuştu. Hakim karşısına çıkan Polat, geri adım attı.

DİLAN POLAT SEGBİS SİSTEMİYLE BAĞLANDI

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Fenomen Nez Demir'den şikayetçi olmuştu. Nez Demir hakkında, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı. Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

ESKİ ARKADAŞLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Duruşmada söz verilen Nez Demir gözyaşları içinde, "Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar" dedi. Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Mahkeme, Dilan Polat'ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.