Kardeşi ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat'a soruşturma açıldı - Son Dakika
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Kardeşi ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat'a soruşturma açıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında sosyal medyadan paylaşılan videoda bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle "Hayasızca hareketler" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

21.10.2024 12:46
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Kara para aklama, vergi kaçırma, çete kurma gibi suçlamalarla tutuklandıktan sonra geçen aylarda tahliye edilen Dilan Polat, kısa süre önce eşi Engin Polat ile diğer aile üyelerinin de tahliye edilmesi üzerine Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında kutlama partisi düzenleyip, kardeşi Sıla Doğu ile dans ederek duduk dudağa öpüşmeye başlamıştı.

"BİZ ONUNLA ÇOK ŞEY YAŞADIK"

Polat, çığ gibi büyüyen tepkiler karşısında yaptığı açıklamada, "Biz onunla çok şey yaşadık. Sıla tahliye edildiği gün bile beni dudağımdan tırnaklarıma kadar öptü. Biz kardeşiz onunla" demişti.

SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu hakkında, düzenlenen bir eğlencede birbirleriyle öpüştükleri gerekçesiyle "Hayasızca hareket" suçundan soruşturma başlatıldı.

İKİ AY ÖNCE TAHLİYE OLDULAR

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu.

Kardeşi ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat\'a soruşturma açıldı
Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Sıla Doğu, istanbul, 3-sayfa, Medya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kardeşi ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat'a soruşturma açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ben irfo:
    bence bunda bir sey yok yani opusmuse millet disarda birbirlerini kesiyor yok ediyor hemen sorusturma açmiyorsun kiz opustu diye açiyorsun .çok tersine bir yargimiz var bizim . 14 35 Yanıtla
  • Ramazan Yıldırım:
    Dilan Polat ve kardeşine hayasızca soruşturma açıldığı gibi sokaklarda öpüşenlere ve aldatanlarada soruşturma açmalısınız. 33 1 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Kara para aklamaktan, vergi kaçırmaktan, suç örgütü kurmaktan, bahis'ten bırakın, hayasızca hareketten soruşturma açın komik. Ne yapacaksınız Şimdi de 9 saat mi tutacaksınız. 24 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    bunlar sadece yolsuz,hırsız değilmiş. bir o kadar da hayasız ve soysuzlarmış. 5 2 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Kadın dunya usulsuz kara para suç işledi tahliye ettiler şimdi boş işlerle gozaltı Adli komedi 4 0 Yanıtla
  • aragorn:
    DİLANA HAPİSHANEDEN KALMA BİR ALIŞKANLIK OLABİLİRMİ 1 2 Yanıtla
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