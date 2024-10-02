Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik

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Fenomen çiftin sosyal medyadaki paylaşımları dikkat çekmeye devam ederken, Dilan Polat yeni bir sürpriz yaptı. Polat, yeni şarkısının bir kısmını sosyal medyada yayınladı. Polat çift arabada şarkıyı söyledi. Şarkıdaki, "Biz yeni gelmedik, geri geldik" sözleri dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat , yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ağustos ayında tahliye oldu. Eşi Engin Polat ise Dilan Polat'tan kısa süre sonra, 19 Ağustos tarihinde tahliye oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti. Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti. Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, 26 sanığın da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisleri istenen iddianame kapsamında yargılamaları Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Davanın 6 Eylül'de gerçekleşen duruşmasında, Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanık da tahliye edilmişti. Öte yandan çiftin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında ayrıca "vergi kanununa muhalefet" suçundan ayrı bir soruşturma açılmıştı.