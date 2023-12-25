İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu\'nun hediye ettiği otobüse saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki İskofya Voleybol Kadın Takımı için tahsis edilen otobüse saldırı yapıldı. Otobüsün arkasındaki "Dilek İmamoğlu İskofyaspor Kulübü'ne Başarılar Diler" yazısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından söküldü.

İskofyaspor Kulübü'ne verilen otobüsün arkasında yazan "Dilek İmamoğlu İskofyaspor Kulübü'ne Başarılar Diler" yazısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otobüsün arka kısmından kazındı.