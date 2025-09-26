Dilenciden akıllara durgunluk veren para gizleme taktiği

Sivas'ta bir dilenci, topladığı paraları döner ekmeğin içine sakladı. Dilencinin akıllara durgunluk veren zulası, zabıtanın dikkatinden kaçmadı.

Sivas'ta akıllara durgun veren bir olay yaşandı. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik yapılan denetimlerde, bir kadın dilenci yakalandı.

PARAYI BAKIN NEREYE SAKLAMIŞ?

Dilenci şahsın üzerini arayan zabıtalar, ekmeğinin içeresine saklanmış paraları buldu. Paralara tutanakla el koyan zabıta ekipleri, dilenci kadın hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlattı.