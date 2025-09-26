Dilenciden akıllara durgunluk veren para gizleme taktiği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Dilenciden akıllara durgunluk veren para gizleme taktiği

Dilenciden akıllara durgunluk veren para gizleme taktiği
26.09.2025 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta, halkın huzuru ve güvenliği için zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında, bir dilenci kadının döner ekmeği içerisine sakladığı para zulası bulundu. Dilenci kadının üzerini arayan zabıta ekipleri, ekmeğin içerisine saklanmış paraları buldu ve tutanakla el koydu. Olay, dilenci kadın hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlatılmasına neden oldu.

Sivas'ta bir dilenci, topladığı paraları döner ekmeğin içine sakladı. Dilencinin akıllara durgunluk veren zulası, zabıtanın dikkatinden kaçmadı.

Sivas'ta akıllara durgun veren bir olay yaşandı. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik yapılan denetimlerde, bir kadın dilenci yakalandı.

PARAYI BAKIN NEREYE SAKLAMIŞ?

Dilenci şahsın üzerini arayan zabıtalar, ekmeğinin içeresine saklanmış paraları buldu. Paralara tutanakla el koyan zabıta ekipleri, dilenci kadın hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlattı.

Dilencinin para saklama taktiği yok artık dedirtti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Zabıta, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilenciden akıllara durgunluk veren para gizleme taktiği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı 4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı
Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri Oyuncağına sıkıca sarılmış Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri! Oyuncağına sıkıca sarılmış
Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü
Araç hurdaya döndü Feci kazada bilanço ağır Araç hurdaya döndü! Feci kazada bilanço ağır
Trump’tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı

20:35
Galatasaray’dan Alanya’da şapka çıkarılacak gol
Galatasaray'dan Alanya'da şapka çıkarılacak gol
19:56
İşte ünlü şarkıcı Güllü’nün son görüntüleri
İşte ünlü şarkıcı Güllü'nün son görüntüleri
19:13
Canlı anlatım Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:03
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu’nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu
18:36
BM zirvesine damga vuran an Macron’un ensesinden tutup bırakmadı
BM zirvesine damga vuran an! Macron'un ensesinden tutup bırakmadı
17:04
Dünyaya rezil oluyoruz İstanbul’un tarihi semtinde skandal görüntüler
Dünyaya rezil oluyoruz! İstanbul'un tarihi semtinde skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 20:57:32. #7.12#
SON DAKİKA: Dilenciden akıllara durgunluk veren para gizleme taktiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.