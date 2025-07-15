5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giderken üzerlerine konteyner düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giderken üzerlerine konteyner düştü

Haberin Videosunu İzleyin
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giderken üzerlerine konteyner düştü
15.07.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giderken üzerlerine konteyner düştü
Haber Videosu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Aynı yerde aynı şekilde meydana gelen ikinci kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkiinde dün meydana gelen kazada aynı yönde seyreden Sinan Demir idaresindeki 34 DKT 578 plakalı otomobil ile 34 DCK 849 plakalı otomobil ve Şahin K. yönetimindeki 41 AYC 798 dorse plakalı tır çarpıştı.

YOLDA GİDERKEN ÜZERLERİNE KONTEYNER DÜŞTÜ

Çarpışmanın şiddetiyle 34 DKT 578 plakalı otomobil, tırın düşen dorsesinin altında kaldı. Bariyerlere de giren otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 34 DKT 578 plakalı otomobilde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.

5 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Tırın dorsesindeki konteynerin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile yolculardan Okan Demir'in kaza yerinde, Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin'in ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Şahin K'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ayrıca, kazanın yeni güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

DAHA FAZLA CAN KAYBI YAŞANMADAN BİR ÇÖZÜM BULUNSUN

Öte yandan, Dilovası Rampası mevkii, daha önce de benzer kazalara sahne olmuştu. 2 Ağustos 2023 tarihinde aynı noktada bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetmişti. Ayrıca bölgede sık sık yaralanmalı kazaların meydana geldiği belirtiliyor. Vatandaşlar, Dilovası ilçesinin hem sanayi, hem de liman yoğunluğu sebebiyle tır sayısının fazla olduğunu belirterek önlemlerin artmasını istedi. Bazı vatandaşlar yaptıkları yorumlarda, "Ben tır şoförüyüm, hafriyat ve konteyner taşıyanların denetimi daha fazla olmalı. Kapalı dorse çalışıyorum, haliyle takografa uyuyoruz. Bazıları bir sefer daha fazla atacağım diye ne konteyneri kitler, ne branda çeker, ne de hız limitine uyar" ifadelerini kullandı.

Özellikle sosyal medyada duruma tepki gösteren binlerce vatandaş, trafik polislerinin tırlar üzerinde düzenli denetim yapmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Dilovası, kocaeli, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giderken üzerlerine konteyner düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise’nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü Hadise'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
Babasını baltayla yaralayıp, korkunç şekilde yaşamına son verdi Babasını baltayla yaralayıp, korkunç şekilde yaşamına son verdi
Luka Modric, yeni takımına imza atmak için İtalya’da Luka Modric, yeni takımına imza atmak için İtalya'da
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Beşiktaş Orkun Kökçü’den sonra Kyle Walker-Peters’ı da bugün İstanbul’a getiriyor Beşiktaş Orkun Kökçü'den sonra Kyle Walker-Peters'ı da bugün İstanbul'a getiriyor
Yıldız Tilbe’yi daha önce böyle görmemiştiniz Doğal hali gündem oldu Yıldız Tilbe'yi daha önce böyle görmemiştiniz! Doğal hali gündem oldu
102 yıllık Altınordu’da A takım devrediliyor 102 yıllık Altınordu'da A takım devrediliyor
Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor Çevreciler tepkili Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor! Çevreciler tepkili
Doğum gününde ’cüce’ bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor Doğum gününde 'cüce' bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor

09:32
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı
15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
09:25
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
07:33
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
15:34
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Diego Carlos’un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Diego Carlos'un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı
15:24
Beşiktaş’tan Jadon Sancho açıklaması
Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması
15:13
Tuvana Türkay’dan İtalya sokaklarında cesur kombin
Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin
14:51
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ’’Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim’’ dediler
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ''Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim'' dediler
14:47
Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar
Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar
14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
14:15
Gurbetçiler geliyor Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
14:06
Cezayirli kadın, Alman komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Cezayirli kadın, Alman komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
14:01
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı
13:56
Doğum gününde ’cüce’ bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor
Doğum gününde 'cüce' bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 10:43:30. #7.11#
SON DAKİKA: 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giderken üzerlerine konteyner düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.