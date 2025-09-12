Diş hastanesinde "hayali teşhis" skandalı - Son Dakika
Diş hastanesinde "hayali teşhis" skandalı

Diş hastanesinde "hayali teşhis" skandalı
12.09.2025 09:17
Diş hastanesinde "hayali teşhis" skandalı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli doktor öğretim üyesi hakkında, hastanın bilgisi olmadan hastaneye giriş yaptığı, hayali teşhis ve tedavi ile yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi göstererek devleti zarara uğratıp SGK üzerinden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sağlık skandalı patlak verdi. Edinilen bilgiye göre, hastanede çalışan doktor öğretim üyesi B.A. hakkında üniversite personelinin şikayeti üzerine, üniversite yönetimince soruşturma başlatıldı.

HAYALİ TEŞHİS VE TEDAVİ DOLANDIRICILIĞI

Bahse konu öğretim üyesi hakkında, hastanın bilgisi olmadan hastaneye girişi yapıldığı hayali teşhis ve tedavi ile yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterildiği ve bu yolla devleti zarara uğratarak SGK üzerinden haksız kazanç elde ettiği iddia edildi. Öğretim üyesi B.A., üniversite yönetimi tarafından soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılırken soruşturmanın çok yönlü bir şekilde yürütüldüğü öğrenildi.

NET RAKAM SORUŞTURMA TAMAMLANINCA BELLİ OLACAK

Bu yöntemle B.A.'nin ne kadar haksız kazanç sağladığı henüz bilinmezken soruşturmanın tamamlanmasının ardından net rakamın ortaya çıkacağı belirtildi.

HUKUKÇU İKİ ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREVLENDİRİLDİ

MAKÜ yönetiminden yapılan açıklamada, konu hakkında idari soruşturma başlatıldığı üniversitede görevli hukukçu iki öğretim üyesinin konuyla ilgili görevlendirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

  Merih Can Aris:
    SGK zaten batmış durumda bi de çalıyorlar batmış dükkana hırsız girmesi de bi başka saçma 2 0 Yanıtla
10:29
Yatağa bağlı hayatını sürdüren Mutlu Kaya’dan 10 yıl sonra güzel haber
Yatağa bağlı hayatını sürdüren Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber
09:59
Maaşlarda kesintiye gidilecek İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları
09:35
Resmi açıklamanın eli kulağında Nuri Şahin Süper Lig’e geri döndü
Resmi açıklamanın eli kulağında! Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü
09:31
Bahçeli’den çok konuşulacak çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana kalsa yarım saatte kapatırım
09:19
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu Kadın figürleri, kuzu kafaları...
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...
09:18
Yok artık Livakovic Yeni takımında kriz çıkardı
Yok artık Livakovic! Yeni takımında kriz çıkardı
09:14
Piyasalar alev alev İşte Altın, dolar ve euro’da son durum
Piyasalar alev alev! İşte Altın, dolar ve euro'da son durum
08:34
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli
08:01
Eşi tuttu, kayınpederi kesti Katilden pişkin sözler: Namusumu temizledim
Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu temizledim
07:54
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
