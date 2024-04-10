Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da nöbette
Aileler bayramı evlatlarına hasret şekilde buruk geçiriyor
Evlat mücadelesi bin 682'nci gününde
DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat mücadelesi Ramazan Bayramında da sürüyor. Aileler sabahın erken saatinde HDP il binası önüne gelerek çocuklarının yolunu gözlüyor.
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi HDP il binası önünde bin 682'inci gününde de kararlılıkla devam ediyor. Ramazan Bayramında da evlat nöbetini sürdüren aileler, çocuklarının fotoğrafına bakarak hasret gideriyor.
Evlat mücadelesindeki Nihat Aydın, oğlu Mehmet Aydın'a seslenerek, 'teslim ol' çağrısında bulundu. 17 bayramı evladından ayrı geçirdiğini söyleyen Aydın, "20 Mayıs 2015'te 13 yaşındayken oğlum Mehmet kandırılarak dağa kaçırıldı. 17 bayramdır evladımdan haber alamıyorum. Evlat hasretiyle yanıyoruz. Bugün kimi sabah saatlerinde mezarlığa kimi ise akraba ziyaretine giderken biz evlat yası tutarak çadıra geldik. Vicdanımız bayramı sevinçli geçirmeye kabul etmiyor. Çocuğumuzun yaşadığından bile haberimiz yok" dedi.
Aydın, "Gönül isterdi ki çifte bayram yapaydık. Çocuklarımıza biz de isterdik birer pantolon, tişört, ayakkabı almayı. Ama maalesef alamadık. Mehmet'im her zaman aklımdadır. Mehmet'in dışında düşünecek bir şeyim yok. Çocuklarımız bu bayram sesimizi duyuyorsa gelin diyoruz. Allah rızası için gelin, devletimize teslim olun" ifadelerine yer verdi.
Mücadeledeki anne Bedriye Uslu ise, 27 bayramı evladı Mahmut olmadan geçirdiğini dile getirdi.
HDP ve PKK'lıların çocuğunun hayalini çaldığını kaydeden Uslu, "Bizim için bayramlar sözde kaldı. Bayram günü evde oturmayıp geldim HDP il binasının önünde evlat nöbetine. Burada evladımın fotoğrafını ziyarete geldim. Her gün olduğu gibi bugün de çadırın yolunu tutup geldim. Ben sadece çocuğumu istiyorum. Artık yeter, evladım eve gel. 27 bayramdır oğlumu görmüyorum. Evladımın daha yeni sakalı ve bıyığı çıkıyordu ki dağa kaçırdılar. Oğlumun hayallerini çaldılar. Kim evladımı kandırdıysa Allah hakkımı onlara bırakmasın" diye konuştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır Anneleri Ramazan Bayramı'nda da Nöbette - Son Dakika
Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan T13 tünelinde bir LPG'li araç yanmaya başladı. Olay sonucunda kara yolu trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. Yaşanan panik ve korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kozan Hükümet Konağında tören düzenlendi.
Mardin'in Midyat ilçesinde, Türk polis teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Midyat Kaymakamlık bahçesinde yapılan törene, İlçe Emniyet Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, vatandaşlar ve polis memurları katıldı. Tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, konuşmalar ve saygı duruşu ile sona erdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin yoldaki çukura çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Kızıltepe'nin kırsal Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta meydana gelen yangında yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde seyir halindeyken fenalaşan bir sürücü, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, maalesef hayatını kaybetti. Olayın kalp krizi sonucu gerçekleştiği düşünülüyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Efeler ve Nazilli ilçelerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler havadan da desteklendi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılarak sürücülerin alkollü araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları sağlandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Mersin'in Silifke ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. kuruluş yıldönümü kutlandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?