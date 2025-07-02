Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu - Son Dakika
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Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu

Diyarbakır Barosu\'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu
02.07.2025 15:21
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Barosu, sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının yetersiz olduğunu belirterek Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Baro'nun temyiz dilekçesinde Bahtiyar'ın da diğer sanıklar gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiği belirtildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZA OY ÇOKLUĞUYLA ONANDI

Tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı ve başvuruları inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs'ta verdiği kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Öte yandan Mahkeme Başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koydu. Mahkeme Başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin'i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.

"NEVZAT BAHTİYAR DA MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMALI"

Diyarbakır Barosu, sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının yetersiz olduğunu belirterek Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Baro tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla birlikte iştirak iradesiyle cinayete karıştığı belirtilerek, verilen cezanın yetersiz olduğu kaydedildi. Bahtiyar'ın olay yerinde bulunduğu, cesedin taşınmasında aktif rol aldığı ve sonrasında diğer sanıklarla irtibatını sürdürdüğü vurgulanan dilekçede, tüm delillerin birlikte değerlendirildiğinde Bahtiyar'ın da 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiği ifade edildi. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi: "İlk derece mahkemesince sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla iştirak iradesiyle maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat'ın 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, sanığın 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan cezalandırılması hatalıdır.

Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığına hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvuru yapılmıştır. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 20.05.2025 Tarih, 2025/666 Esas ve 2025/1428 Karar sayılı ilamı ile yukarıda arz ve izah ettiğimiz şekilde istinaf başvurumuzun reddine karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesince de sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla iştirak iradesiyle maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat'ın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken sanığın 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan cezalandırılması yönündeki hükmü onaması, hatalıdır. Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığına hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna yapmış olduğumuz başvurumuz bu açıdan değerlendirilmeden onanması yönünde hüküm verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı temyiz kanun yoluna başvuru yapılması gerekliliği hasıl olmuştur."

Baro ayrıca, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nin, Baro'nun davaya katılma talebini kaldırmasına da itiraz etti. Katılma talebinin reddinin hukuka aykırı olduğu savunulan dilekçede, Baro'nun dosyaya katılımının yargılama sürecinde etkin rol oynadığı ve adil yargılanma ilkesine katkı sunduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

Narin Güran, Diyarbakır, Yargıtay, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu - Son Dakika

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