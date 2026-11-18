Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şükürlü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tır ile otomobil çapıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Hüseyin Özbek'in (24) olay yerinde hayatını kaybettiği, B.B.'nin (22) ise ağır yaralandığını belirlendi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye, hayatını kaybeden Özbek'in cenazesi ise morga sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.