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Diyarbakır'da 5 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da 5 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'da, akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki vatandaşın kaybolması üzerine arama çalışmaları 5 gündür aralıksız sürüyor. Ekipler, Dicle Nehri'nin geçtiği bölgede dalış yaparak kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

12.01.2024 - 12:01,
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Diyarbakır'da 5 gündür Dicle Nehri'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki vatandaşı arama çalışmaları 5 gündür aralıksız devam ediyor.

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde 8 Ocak tarihinde saat 10.00 sıralarında akrabasını ziyaret etmek için evinden ayrılan Abdulrezak Kılıç'tan yakınları bir daha haber alamadı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Kılıç'ın bulunması için bölgeye jandarma, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ AFAD'a bağlı ekipler, UMKE, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, Malatya Jandarma Arama ve Kurtarma ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğinden ekipler çalışma başlattı.

Ekiplerin arama çalışması 5'inci güne girerken, Kılıç'a ait cep telefonu ve şalvarı kaybolduğu değerlendirilen bölgede bulunmuştu.

Ekipler, nehrin kayalık olduğu bölgede dalış yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 5 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor.

Diyarbakır\'da 5 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 5 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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