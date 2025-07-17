Diyarbakır\'da Akraba Kavgası: 2 Ölü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi'nde, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında akşam saatlerinde bir kez daha tartışma çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda, iki kişi kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 44 yaşındaki E.T. ve 47 yaşındaki A.A.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis tarafında olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.