Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi'nde, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında akşam saatlerinde bir kez daha tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda, iki kişi kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 44 yaşındaki E.T. ve 47 yaşındaki A.A.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Polis tarafında olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Akraba Kavgası: 2 Ölü - Son Dakika
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