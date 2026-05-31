Diyarbakır\'da Alkol Kavgasında Silahlı Saldırı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişi, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bacaklarından vuruldu.

İlçenin Cemal Yılmaz Mahallesi Gazi Caddesi'nde H.K.(24), arkadaş grubuyla alkol aldı. H.K., henüz belirlenemeyen nedenle gruptaki bir arkadaşı tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR