 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kaza yapan cezaevi aracındaki mahkumların İstanbul'dan Bitlis'e götürüldüğü öğrenildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza yapan cezaevi aracındaki mahkumların İstanbul'dan Bitlis'e götürüldüğü öğrenildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen kaza sonucu, tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 12'si asker 11'i mahkum olmak üzere 23 kişi yaralandı. Kazada yaralanan mahkumların İstanbul'dan Bitlis'e sevk edildiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yapan cezaevi aracındaki mahkumların İstanbul\'dan Bitlis\'e götürüldüğü öğrenildi
10.01.2024 - 23:39,
Abone Ol

Kaza yapan cezaevi aracındaki mahkumların İstanbul'dan Bitlis'e götürüldüğü öğrenildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 12'si asker 11'i mahkum olmak üzere 23 kişinin yaralandığı kazada mahkumların İstanbul'dan Bitlis'e sevk edildiği öğrenildi.

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. İstanbul Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis'in Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyan 34 JF 0656 plakalı cezaevi nakil aracı kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada 12'si askeri personel, 11'i tutuklu ve hükümlü olmak üzere 23 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar ise kaza yerine gelen ambulans helikopterle kentteki hastanelere götürüldü.

Firari söz konusu olmayan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, İstanbul, Bitlis, Cezaevi, Diyarbakır, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaza yapan cezaevi aracındaki mahkumların İstanbul'dan Bitlis'e götürüldüğü öğrenildi - Son Dakika


00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 00:37:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kaza yapan cezaevi aracındaki mahkumların İstanbul'dan Bitlis'e götürüldüğü öğrenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement