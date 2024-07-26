Diyarbakır'da CHP'li vekilin ailesine silahlı saldırıya ikinci dalga operasyonunda 5 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da CHP'li vekilin ailesine silahlı saldırıya ikinci dalga operasyonunda 5 gözaltı

Diyarbakır'da CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait bir otele silahla ateş açma olayının ikinci dalga operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İlk operasyonda tutuklanan 3 şüphelinin ardından, bugün yapılan eşzamanlı operasyonla 5 şüpheli daha yakalandı.

26.07.2024 13:56
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Diyarbakır'da, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait bir otele silahla ateş açma olayının ikinci dalga operasyonunda 5 gözaltı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1. dalga "Kantar" operasyonu ile 3 şahıs tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. İştirak halinde hareket eden 5 şüpheli daha "Topuz" operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'da, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait bir otele silahla ateş eden V.G.'nin daha önce de "otele çok gelen olduğu, gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını" iddia ederek tehdit ettiği öğrenilmişti.

V.G.'nin yanı sıra olaya iştirak eden iki şahıs da gözaltına alınmış ve toplam 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında ise bugün yapılan eşzamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da CHP'li vekilin ailesine silahlı saldırıya ikinci dalga operasyonunda 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da CHP'li vekilin ailesine silahlı saldırıya ikinci dalga operasyonunda 5 gözaltı - Son Dakika
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