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Diyarbakır'da Ezidilerin kampında eğitim veren 3 terörist farklı şehirlerde yakalandı

Diyarbakır Emniyeti izini sürdüğü teröristleri kıskıvrak yakaladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014-2017 yıllarında Ezidilerin olduğu kampta terör eğitimi veren 3 şüpheliyi farklı kentlerde yakaladı.

Alınan bilgilere göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2014-2017 yılları arasında Diyarbakır'da Yenişehir Piknik alanında Irak'ın Sincar Bölgesi'nden gelen Ezidilere ait kamp içerisinde bulunan bir yapıda; PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait paçavralar, terör örgütü elebaşına ait görseller, örgütün kırsal ve diğer yapılanmalarında faaliyet yürüten mensuplarına ait fotoğraflar ve PKK/KCK terör örgütünün Paris'te öldürülen 3 üst düzey yöneticisine ait S.C., F.D., L.S.'ye ait fotoğraflar ele geçirildi.

Söz konusu bu kampta yaklaşık 3 yıl boyunca PKK/KCK terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda Ezidi halkına eğitim verdiğini tespit eden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon neticesinde şüpheliler E.K.D. N.Y.C. ve H.İ, farklı şehirlerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve terör örgütünün eğitim alanında kullanılan yasaklı yayınlarına el konulduğu belirtildi.