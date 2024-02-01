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Diyarbakır'da Ezidilerin kampında eğitim veren 3 terörist farklı şehirlerde yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ezidilerin kampında eğitim veren 3 terörist farklı şehirlerde yakalandı

Diyarbakır\'da Ezidilerin kampında eğitim veren 3 terörist farklı şehirlerde yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014-2017 yıllarında Ezidilerin olduğu kampta terör eğitimi veren 3 şüpheliyi farklı kentlerde yakaladı. Operasyon sonucunda şüphelilerin yanında dijital materyaller ve terör örgütünün eğitim alanında kullanılan yasaklı yayınlar ele geçirildi.

01.02.2024 00:25  Güncelleme: 00:30
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Diyarbakır'da Ezidilerin kampında eğitim veren 3 terörist farklı şehirlerde yakalandı

Diyarbakır Emniyeti izini sürdüğü teröristleri kıskıvrak yakaladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014-2017 yıllarında Ezidilerin olduğu kampta terör eğitimi veren 3 şüpheliyi farklı kentlerde yakaladı.

Alınan bilgilere göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2014-2017 yılları arasında Diyarbakır'da Yenişehir Piknik alanında Irak'ın Sincar Bölgesi'nden gelen Ezidilere ait kamp içerisinde bulunan bir yapıda; PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait paçavralar, terör örgütü elebaşına ait görseller, örgütün kırsal ve diğer yapılanmalarında faaliyet yürüten mensuplarına ait fotoğraflar ve PKK/KCK terör örgütünün Paris'te öldürülen 3 üst düzey yöneticisine ait S.C., F.D., L.S.'ye ait fotoğraflar ele geçirildi.

Söz konusu bu kampta yaklaşık 3 yıl boyunca PKK/KCK terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda Ezidi halkına eğitim verdiğini tespit eden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon neticesinde şüpheliler E.K.D. N.Y.C. ve H.İ, farklı şehirlerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve terör örgütünün eğitim alanında kullanılan yasaklı yayınlarına el konulduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Ezidilerin kampında eğitim veren 3 terörist farklı şehirlerde yakalandı - Son Dakika


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