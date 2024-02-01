Diyarbakır'da Ezidilerin kampında eğitim veren 3 terörist farklı şehirlerde yakalandı
Diyarbakır Emniyeti izini sürdüğü teröristleri kıskıvrak yakaladı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014-2017 yıllarında Ezidilerin olduğu kampta terör eğitimi veren 3 şüpheliyi farklı kentlerde yakaladı.
Alınan bilgilere göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2014-2017 yılları arasında Diyarbakır'da Yenişehir Piknik alanında Irak'ın Sincar Bölgesi'nden gelen Ezidilere ait kamp içerisinde bulunan bir yapıda; PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait paçavralar, terör örgütü elebaşına ait görseller, örgütün kırsal ve diğer yapılanmalarında faaliyet yürüten mensuplarına ait fotoğraflar ve PKK/KCK terör örgütünün Paris'te öldürülen 3 üst düzey yöneticisine ait S.C., F.D., L.S.'ye ait fotoğraflar ele geçirildi.
Söz konusu bu kampta yaklaşık 3 yıl boyunca PKK/KCK terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda Ezidi halkına eğitim verdiğini tespit eden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon neticesinde şüpheliler E.K.D. N.Y.C. ve H.İ, farklı şehirlerde gözaltına alındı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve terör örgütünün eğitim alanında kullanılan yasaklı yayınlarına el konulduğu belirtildi.
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen görgü tanığı, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan hoca'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detay kahretti. Halil İbrahim Galyan isimli görgü tanığı, ''İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Ezidilerin kampında eğitim veren 3 terörist farklı şehirlerde yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?