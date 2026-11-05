Diyarbakır'da grup, dün gece stat yolunda start verilince araçlarıyla yarıştı - Son Dakika
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Diyarbakır'da grup, dün gece stat yolunda start verilince araçlarıyla yarıştı

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Diyarbakır\'da grup, dün gece stat yolunda start verilince araçlarıyla yarıştı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece bir grup, stat yolunu piste çevirip araçlarıyla yarıştı. Bir şahsın start vermesinin ardından araçların gaza basıp yarıştığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da bir grup, kara yolunu piste çevirip araçları ile yarış yaptı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda yaşandı. Karayolunda toplanan bir grup, yolu piste çevirdi. Kara yolunun üzerinde bir şahsın start vermesinin ardından araçlar gaza basıp yarışmaya başladı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuDiyarbakırKayapınar3. SayfaOtomobilGüncelSon Dakika

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