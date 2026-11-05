Diyarbakır\'da grup, dün gece stat yolunda start verilince araçlarıyla yarıştı

Diyarbakır'da bir grup, kara yolunu piste çevirip araçları ile yarış yaptı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda yaşandı. Karayolunda toplanan bir grup, yolu piste çevirdi. Kara yolunun üzerinde bir şahsın start vermesinin ardından araçlar gaza basıp yarışmaya başladı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.