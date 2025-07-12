Diyarbakır\'da İki Trafik Kazası: 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Çınar ilçesi Zerzevan Kalesi kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Diyarbakır Selahattin Eyyubi Hastanesine kaldırılırken, 3 yaralı Çınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı bölgede bir saat arayla ikinci trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil Zerzevan Kalesi kavşağında yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. Her iki trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - DİYARBAKIR