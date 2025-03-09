Diyarbakır'da kafede silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da kafede silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti

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Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede oturan Merve Nur Yararlık (22), silahlı saldırıda boynundan vurularak hayatını kaybederken; olayda bir kişi de yaralandı.

09.03.2025 01:49  Güncelleme: 07:43
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Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede oturan Merve Nur Yararlık (22), silahlı saldırıda boynundan vurularak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede dış kısımdan içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti.

VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olayda S.K. (21) da yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Diyarbakır\'da kafede silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kafede silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kemal:
    Bu kirolar adam olmaz 38 61 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    nere de Suriyeli var nerede gundi var orada olay. 28 69 Yanıtla
  • 6282kad85:
    girmanci kerolar 22 49 Yanıtla
  • Bünyamin:
    Yani bu nedir, ramazan'da dün de köyde 3 kişi vefat ermişti. Bu ne kin Allah aşkına 40 3 Yanıtla
  • Beratefe12:
    Belki Sebepsiz değildir, fakat bu Ramanda olmaz. herkes hesabını kendisi keserse olurmu ? 2 1 Yanıtla
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