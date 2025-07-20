Diyarbakır'da Kardeşlerine Hayvan Dışkısı Yediren Ağabey Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kardeşlerine Hayvan Dışkısı Yediren Ağabey Serbest Bırakıldı

Diyarbakır\'da Kardeşlerine Hayvan Dışkısı Yediren Ağabey Serbest Bırakıldı
20.07.2025 10:41
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Diyarbakır'da 4 kardeşine kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ağabey serbest.

Diyarbakır'da 4 kardeşine hayvan dışkısı yedirdiği iddiasıyla gözaltına alınan ağabey, adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" yönünde paylaşım ve haberlerin yer almasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, çocukların ağabeyi 25 yaşındaki H.A., "kötü muamele" suçlamasıyla gözaltına alındı. H.A., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından "eziyet" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.A. adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. Başsavcılıkça, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesine itirazda bulunulduğu öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da dışkı yedirildiği iddia edilen çocukların devlet korumasına alındığını bildirmişti. Açıklamada, "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer almıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Kardeşlerine Hayvan Dışkısı Yediren Ağabey Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kardeşlerine Hayvan Dışkısı Yediren Ağabey Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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