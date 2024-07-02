Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi

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Diyarbakır'da karısını gündüz vakti sokak ortasında yumruklayan adam, yoldan geçen başka biri tarafında atılan yumruk darbesiyle yere yığıldı. O anlar güvenlik kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

02.07.2024 09:18  Güncelleme: 10:36
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde karısını sokak ortasında yumruklayan şahsın başkası tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BEKLEMEDİĞİ BİR TEPKİYLE KARŞILANDI

Diyarbakır'da karısını gündüz vakti sokak ortasında yumruklayan adam hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Karısına yumruklar atarken kendisinden geçen adam, yoldan geçen başka biri tarafında atılan yumruk darbesiyle yere yığıldı.

ALDIĞI DARBELER SONRASI YERDEN KALKAMADI

Aldığı darbelerle yerden kalkmayan adamın imdadına çevredekiler yetişti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, tarafları karakola götürürken kadının kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çınar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser: şiddeti siddetle önleyen cahil insan 3 95 Yanıtla
    İbrahim ozturk: avel ferhat 38 4 Tarık yücel: sosyal medyayı haber sitesiyle karıştırma. her haberin altında yorumun var sazannn 16 0 Ersin Çetinkaya: Ferhat gündüz yanan sokak lambası gibi Aydınlanmış birisin. 3 0 Ramo: Ferhat buradan sana bazen ağır yazılar yazılıyor ben yadirgiyordum ama hak ediyorsun 0 0
  • Aydın Duramaz: gencin eline sağlık sokak ortasında kadın düvmek yakışmaz bir erkeğe 78 3 Yanıtla
    Selim Kayisi: Evde dövmek yakışır mı yani ? 4 1
  • Osman A: Helal olsun gence.Yumruk öyle atılmaz böyle atılır demiş,adamın dersini vermiş. 69 1 Yanıtla
  • Ercan Durmaz: ellerine kollarına sağlık kardeşim..... herkes böyle olsa ülkede sırun kalmaz 44 0 Yanıtla
  • Selim Sariali: İki tanede benim için vursaydın. içimin yağları erirdi 35 0 Yanıtla
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