Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde karısını sokak ortasında yumruklayan şahsın başkası tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da karısını gündüz vakti sokak ortasında yumruklayan adam hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Karısına yumruklar atarken kendisinden geçen adam, yoldan geçen başka biri tarafında atılan yumruk darbesiyle yere yığıldı.
Aldığı darbelerle yerden kalkmayan adamın imdadına çevredekiler yetişti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, tarafları karakola götürürken kadının kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.
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