Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde karısını sokak ortasında yumruklayan şahsın başkası tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BEKLEMEDİĞİ BİR TEPKİYLE KARŞILANDI

Diyarbakır'da karısını gündüz vakti sokak ortasında yumruklayan adam hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Karısına yumruklar atarken kendisinden geçen adam, yoldan geçen başka biri tarafında atılan yumruk darbesiyle yere yığıldı.

ALDIĞI DARBELER SONRASI YERDEN KALKAMADI

Aldığı darbelerle yerden kalkmayan adamın imdadına çevredekiler yetişti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, tarafları karakola götürürken kadının kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.