 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da kaybolan yaşlı vatandaş, kadavra köpekleriyle aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da kaybolan yaşlı vatandaş, kadavra köpekleriyle aranıyor

Diyarbakır'da akraba ziyaretine giderken kaybolan 68 yaşındaki Abdulrezak Kılıç, 7 gündür Dicle Nehrine aranıyor. Arama çalışmalarına kadavra köpekleri de dahil edilmiştir.

Diyarbakır\'da kaybolan yaşlı vatandaş, kadavra köpekleriyle aranıyor
14.01.2024 - 11:21,
Abone Ol

Diyarbakır'da akraba ziyaretine giderken kaybolan 68 yaşındaki vatandaş, kadavra köpeklerinin de arama yapan ekiplere dahil edilmesiyle 7 gündür Dicle Nehrine aranıyor.

Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde 8 Ocak tarihinde saat 10.00 sıralarında akrabasını ziyaret etmek için evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Abdulrezak Kılıç'ı arama çalışmaları 7'inci gününde devam ediyor.

Çalışmalar; Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ AFAD ekipleri, UMKE, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri, Malatya Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri ve bunlara dahil edilen kadavra köpekleriyle de çalışmalar su altı ve su üstünde sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kılıç'a ait cep telefonu ve şalvarı kaybolduğu değerlendirilen bölgede bulunmuştu. Ekipler, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 6 zodyak bot ve 4 dron ile arama çalışması yürütüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Dicle, Diyarbakır, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaybolan yaşlı vatandaş, kadavra köpekleriyle aranıyor - Son Dakika


11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26
Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22
İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12
9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05
Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı

Son Dakika
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26 Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22 İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48 Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28 Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 11:42:48. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan yaşlı vatandaş, kadavra köpekleriyle aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement