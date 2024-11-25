Diyarbakır'da Kaza: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

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Diyarbakır'da otomobil kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı.

Dün Çermik ilçesinde S.B.'nin kullandığı otomobil Başarı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarpmıştı. Kazada, Samet Bozkuş, Abdullah Kartal ve Musa Kartal olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralı olarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen 2 kişiden Aziz Bozkuş, bugün hayatını kaybederek ölü sayısı 4'e çıktı. Ağır yaralı bir kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.