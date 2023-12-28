 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da operasyonda 451 kilo toz ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da operasyonda 451 kilo toz ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde jandarma timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 sığınakta yaşam malzemeleri, 451 kilo toz ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca bir şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır\'da operasyonda 451 kilo toz ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi
28.12.2023 - 10:42,
Abone Ol

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçesinde jandarma timleri tarafından yürütülen operasyonda, 2 sığınakta yaşam malzemeleri, 451 kilo toz, 1 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ve Kulp İlçesi kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Aydoğdu Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda; 2 adet sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, 1 adet av tüfeği, 250 adet fişek, 3 adet telsiz, 5 adet akü, 3 adet şarj cihazı, 1 adet hilti, 1 adet kapasitör, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakum cihazı, 5 adet 2 kilogramlık tüp, 14 adet pil, 451 kilogram toz esrar ve 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi

Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, Diyarbakır, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da operasyonda 451 kilo toz ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika


10:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı
10:36
Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü
10:32
Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25
Sigarada vergi oranları değişti Sigarada vergi oranları değişti
09:52
Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
09:50
Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:45
İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41
Stopaj indirimi süresi uzatıldı Stopaj indirimi süresi uzatıldı

Son Dakika
10:39 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası yeni görüntüler! Uzun araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı
10:36 Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü
10:32 Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
09:50 Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:52 Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
09:45 İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41 Stopaj indirimi süresi uzatıldı
09:26 Kongo'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti
09:18 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den ilk kareler geldi! Hadise kadroda yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:03:48. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da operasyonda 451 kilo toz ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement