Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde pikniğe giden çocuk ve gençler mahsur kaldı

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde pikniğe giden çocuk ve gençler, baraj kapaklarının açılmasıyla Dicle Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kaldı.

İlçenin Yatır Mahallesi'nde 17, 20 ve 12 yaşlarında 4 kişi Dicle Nehri'nde piknik yaptıkları sırada baraj kapaklarının açılması ile su seviyesi yükseldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, ekipler tarafından alınarak botla karaya çıkarıldı. - DİYARBAKIR